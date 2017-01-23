Донбасс под угрозой химического загрязнения. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
По его словам, в Новгородском, которое находится в непосредственной близости к линии разграничения, расположено хранилище с отходами фенольного завода. Хуг подчеркнул, что хранилище химических отходов зажато между позициями сторон конфликта лишь в 400 м друг от друга.
Хуг также отметил, что прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь “в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена”.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 09:29
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Донетчина под угрозой химического загрязнения: хранилище фенольного завода почти на линии огня
Донбасс под угрозой химического загрязнения. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»