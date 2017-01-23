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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 09:50
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На блокпосту Мариуполя задержали находившегося в розыске разбойника

В конце октября прошлого года было совершено разбойное нападение: трое человек  избили и ограбили прохожего. Через считанные дни всех подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. Подельники в содеянном сознались, однако во время досудебного расследования один из них сбежал, сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина выехал в Никольский район в небольшой поселок. Бывший автомойщик, он устроился работать на конюшню и вел неприметный образ жизни, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, которые вели розыскные мероприятия. Соскучившись за родителями, он решил вернуться в Мариуполь.

Сотрудники, которые несут круглосуточную службу на блокпосту, остановили для проверки автомобиль службы такси. В салоне находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и автомобиль сомнений у правоохранителей не вызывали. Проверив по имеющимся базам данных личность пассажира, выяснилось, что уже около месяца он находится в розыске за совершение тяжкого преступления.

В настоящее время досудебное расследование в отношении разыскиваемого продолжено. Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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