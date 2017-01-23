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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 10:09
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Появился шанс подать газ в Марьинку и Красногоровку

На днях КПВВ «Марьинка» и район Газораспределительной станции «Марьинка» (источник газоснабжения городов Марьинка и Красногоровка) посетил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг вместе со специалистами и офицерами миссии, представителями СЦКК. Об этом сообщили в районной администрации Марьинки.

На КПВВ было проведено рабочее совещание по вопросам безопасного доступа к ГРС «Марьинка» квалифицированных специалистов для восстановления газоснабжения прифронтовых городов.

Затем делегация провела максимально близкий выезд к ГРС, где были детально обсуждены вопросы ее ремонта и функционирования.

Напомним, Марьинка и Красногоровка из-за поврежденной в ходе обстрелов системы отключены от газоснабжения с 2014 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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