Появился шанс подать газ в Марьинку и Красногоровку

На днях КПВВ «Марьинка» и район Газораспределительной станции «Марьинка» (источник газоснабжения городов Марьинка и Красногоровка) посетил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг вместе со специалистами и офицерами миссии, представителями СЦКК. Об этом сообщили в районной администрации Марьинки.

На КПВВ было проведено рабочее совещание по вопросам безопасного доступа к ГРС «Марьинка» квалифицированных специалистов для восстановления газоснабжения прифронтовых городов.



Затем делегация провела максимально близкий выезд к ГРС, где были детально обсуждены вопросы ее ремонта и функционирования.

Напомним, Марьинка и Красногоровка из-за поврежденной в ходе обстрелов системы отключены от газоснабжения с 2014 года.