В Мариуполе намерены открыть кардиоцентр, где будут проводить уникальные операции

В Мариуполе планируют открыть филиал Киевского Центра Сердца. Он будет работать на базе кардиологического отделения БСМП. Есть вероятность, что в этом году мариупольцам могут стать доступными уникальные операции на сердце, сообщили в пресс-службе горсовета.



Уже проведён ряд встреч и подготовительных мероприятий, чтобы современный кардиологический центр начал работу в нашем городе. В частности, мэр Мариуполя Вадим Бойченко с заместителем, курирующим здравоохранение, Ксенией Суховой встретились с руководителем Института сердца, членом-корреспондентом академии медицинских наук Борисом Тодуровым в Киевском Центре Сердца. Руководители Мариуполя приехали, чтобы обсудить идею создания филиала и разработать необходимый план действий.

Борис Тодуров показал гостям работу Центра и всех его отделений, рассказал о нюансах их практики, основном и сопутствующем оборудовании, которое необходимо для проведения сложных операций на сердце. Борис Тодуров подчеркнул, что медицинское учреждение должно быть оснащено с учетом того, что люди с заболеваниями сердца часто страдают другими недугами.

Во время визита достигнуты договоренности: сотрудники кардиологического отделения Мариупольской больницы скорой медицинской помощи пройдут практический курс обучения в Киевском Центре Сердца. Обучать лучшим мировым практикам наших врачей будут на таком же оборудовании, которое уже в этом году закупят в Мариуполе.