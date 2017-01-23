Представили ЛНР сообщили об обстреле села Долгое. По данным так называемой «народной милиции», было произведено более 10 выстрелов из РПГ-7 и крупнокалиберного пулемёта, пишет ЛИЦ.
В результате обстрела на улице Мира была повреждена крыша дома №6, выбито остекление дома №5. Также поврежден фасад и выбито остекление дома №2 на улице Садовой. Жертв и пострадавших нет.
Также сообщается, что под обстрел попали представители СЦКК и журналисты. По ним был открыт огонь из ПТУР и стрелкового оружия, когда они находились на улице и фиксировали последствия обстрелов.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- На Луганщине под обстрел попали офицеры СЦКК и журналисты
Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 10:59
Просмотров: 436
Комментариев: 0
На Луганщине под обстрел попали офицеры СЦКК и журналисты
Представили ЛНР сообщили об обстреле села Долгое. По данным так называемой «народной милиции», было произведено более 10 выстрелов из РПГ-7 и крупнокалиберного пулемёта, пишет ЛИЦ.
Loading...
Читайте также:
Появился шанс подать газ в Марьинку и Красногоровку
Район Газораспределительной станции посетил Хуг и специалисты ОБСЕ
На окраине Горловки снаряд попал в дом
Об этом сообщают представители ДНР
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»