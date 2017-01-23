На Луганщине под обстрел попали офицеры СЦКК и журналисты

Представили ЛНР сообщили об обстреле села Долгое. По данным так называемой «народной милиции», было произведено более 10 выстрелов из РПГ-7 и крупнокалиберного пулемёта, пишет ЛИЦ.



В результате обстрела на улице Мира была повреждена крыша дома №6, выбито остекление дома №5. Также поврежден фасад и выбито остекление дома №2 на улице Садовой. Жертв и пострадавших нет.



Также сообщается, что под обстрел попали представители СЦКК и журналисты. По ним был открыт огонь из ПТУР и стрелкового оружия, когда они находились на улице и фиксировали последствия обстрелов.