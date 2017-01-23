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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 11:35
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В некоторых городах Донетчины введен карантин из-за африканской чумы свиней

На прошлой неделе в Славянске зафиксирован случай африканской чумы свиней. Частный двор, в котором был зафиксирован случай, изолирован. Свиное поголовье, которое находилось в этом дворе, подверглось уничтожению.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения африканской чумы свиней на прилегающей территории. На территории Славянска, Славянского района, Святогорска и Николаевки введен карантин. Соответствующее распоряжение Управления Госпродпотребслужбы в Славянском районе было подписано 22 января, пишет slavdelo.dn.ua.

Жителей призывают не паниковать. Африканская чума абсолютно безопасна для человека и для других домашних животных. Единственная просьба - не покупать пищевые продукты в местах стихийной торговли.




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