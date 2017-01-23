Сегодня в Днепр военным вертолетом из Мариуполя эвакуированы двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на странице в Фейсбуке.
По ее информации, один из бойцов травмирован, другой - больной, состояние средней тяжести.
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Рубрика: Новости Украины и мира
23-01-2017, 11:48
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Из Мариуполя в больницу Днепра на вертолете эвакуировали двух военных
Сегодня в Днепр военным вертолетом из Мариуполя эвакуированы двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на странице в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»