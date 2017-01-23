Из Мариуполя в больницу Днепра на вертолете эвакуировали двух военных

Сегодня в Днепр военным вертолетом из Мариуполя эвакуированы двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на странице в Фейсбуке.



По ее информации, один из бойцов травмирован, другой - больной, состояние средней тяжести.