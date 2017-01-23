ДНР: пять поселков под Мариуполем из-за обстрелов остались без света

В результате ночных обстрелов оказались полностью обесточенными пять населенных пунктов Новоазовского района.



«Ночью был обстрел, сейчас пять сел – Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Ленинское, Заиченко — остались без энергоснабжения», — сообщил изданию ДНР ДАН глава райадминистрации Анатолий Яновский.



По его словам, ремонтная бригада уже выехала для устранения аварии.