Лечение геморроя без боли – это реальность!

Очень часто из-за боязни или стыда человек не решается на проктологическое обследование. Но со здоровьем шутки плохи, ведь болезнь может прогрессировать, перейти в хроническую форму, приносить еще больше боли и стеснения.

Изменение стула, дискомфорт, болевые ощущения, появление крови, зуд в заднем проходе – это симптомы, обнаружив которые, нужно незамедлительно обратиться к врачу-проктологу.

На первом приеме в отделении проктологии «ОН Клиник Мариуполь» врач комплексно осматривает пациента. Современное медицинское оборудование позволяет провести видеодиагностику. Для этого используется видеоаноскопия и ретроскопия. Это дает возможность специалисту максимально внимательно рассмотреть и изучить проблему каждого пациента и выбрать наиболее эффективный метод лечения. Использование анестезирующего геля делает процедуру осмотра максимально безболезненной.

Проктологи в «ОН Клиник Мариуполь» используют исключительно безоперационные малоинвазивные методы лечения таких заболеваний, как геморрой, анальные трещины, полипы, паппиломы, кондиломы, криптип, анальные бахромки и пр. Благодаря современным методикам, таким как инфракрасная коагуляция и лигирование латексными кольцами, лечение проктологических заболеваний стало возможным без операции и наркоза.

Лечение проводится врачами с многолетним опытом работы. Малоинвазивные методы лечения не предусматривает использования хирургических инструментов. Никаких разрезов и крови, шрамов и рубцов не остается. Длительность процедуры от 20 до 40 минут. А для того, чтобы уменьшить стеснение, есть одноразовое проктологическое белье. После процедуры пациент может вернуться домой и войти в привычный жизненный ритм.

Прием и консультация врача-проктолога проводится по предварительной записи. Поэтому находится в очереди в ожидании консультации не нужно. Для записи достаточно позвонить по круглосуточному телефону или оставить заявку на сайте клиники и выбрать подходящее время для визита.

Не отказывайте себе в комфортном и безболезненном лечении деликатной проблемы. Каждому пациенту клиники гарантирована абсолютная конфиденциальность и помощь опытных специалистов.



