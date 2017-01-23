Институт Амосова на грани закрытия, госпитализация пациентов приостановлена

Система здравоохранения Украины продолжает находиться в сложной ситуации. Особенно это касается финансирования определенных сфер медицины.



Так, согласно сообщению представителей парламентской группы «Депутатский контроль», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова может перестать работать уже до конца месяца из-за отсутствия денег. Институт в первом квартале этого года профинансирован всего на 8% от необходимого: вместо 80 миллионов гривен кардиологи получили лишь - 6 миллионов, пишут Украинские реалии.



Кроме этого, в этом году на питание Минздрав не выделил ни копейки. Теперь пациенты должны не только обеспечить себя медпрепаратами для операций, но также и едой.



Такие проблемы с финансированием привели к тому, что в институте Амосова временно приостановили госпитализацию больных, а часть медперсонала отправили в отпуск за свой счет. Здесь не исключают и возможного сокращения штата.



Чтобы избежать катастрофической ситуации, нардепы отправили премьеру Владимиру Гройсману официальное обращение с просьбой в кратчайшие сроки решить проблему с финансированием. Что ответит на это МОЗ - сложно предугадать.



К слову, глава Минздрава Ульяна Супрун продемонстрировала свой диплом только в виде ксерокопии, на которой написано, что она - специалист по аллопатии. К чему приведут ее реформы: к улучшению здравоохранения или уничтожению украинской медицины - покажет время. Однако, не у всех пациентов оно есть, увы... Ведь сердечно-сосудистые болезни в Украине являются главной причиной смертности жителей.