Провайдеры в знак протеста грозят отключить интернет: что ждать мариупольцам

Украинские провайдеры анонсировали акции протеста с отключением Интернета в феврале. Планируют три таких отключения, пишет from-ua.com.



"Провайдеры проведут три волны акций протеста. 3 февраля планируют передать обращение и пакет жалоб в антикоррупционный комитет ВР, одновременно приостановить на час подачу доступа в Интернет по всей Украине и организовать пресс-конференцию. 11-12 февраля участники митингов намерены передать обращение и пакет жалоб в СБУ и снова прекратить подачу доступа в сеть на один час. А 20 февраля провайдеры обратятся напрямую к президенту и тоже отключат интернет", - говорится в сообщении.



Сообщается, что провайдеры решили устроить подобную акцию потому, что появившиеся технологии 3G и 4G требуют размещения локальных кабельных сетей с базами на опорах, аналогичных фонарям уличного освещения. Для этого связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор. Но энергокомпании злоупотребляют монопольным положением, ставят завышенные необоснованные цены.



Официально участие в акциях протеста подтвердили участники рынка из Сум, Чернигова, Днепропетровска. В то же время некоторые операторы могут провести акцию без предупреждения.



Как удалось выяснить "Мариупольским новостям", провайдеры нашего города не намерены поддерживать эту акцию.