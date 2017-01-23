Работа мобильной связи в Мариуполе налажена, перебоев не будет

Как мы уже писали ранее, с ночи 22 января в Мариуполе не работала связь одного из крупнейших мобильных операторов – «Киевстар». Через время связь заработала, но в компании предупредили, что в сети могут наблюдаться перебои.



В настоящее время работа базовых станций в городе полностью налажена. Проблемы устранены.



В пресс-службе «Киевстар» рассказали, что утром 22 января неустановленные лица повредили магистральный волоконно-оптический кабель в черте города. В результате в течение двух часов базовые станции в Мариуполе и его окрестностях работали в режиме высокой перегрузки, из-за чего абоненты испытывали сложности со связью. О данном факте проинформированы правоохранительные органы.