В соответствие с требованиями Закона «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№1801-VIII от 21 декабря 2016 года), установившем в стране минимальный размер заработной платы 3200 гривен, с 1 января 2017 года Азовский судоремонтный завод, несмотря на сложное финансово-экономическое положение, увеличил заработную плату.
Как сообщили в пресс-службе АСРЗ, рост заработной платы для разных категорий работников составил от 10% до 50%.
Максимальное увеличение коснулось наименее социально защищенных категорий.
"Тарифы и ставки соответствуют Генеральному соглашению о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине, принятому в августе 2016 года", - отметили на предприятии.
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Мариупольским судоремонтникам повысили зарплаты
В соответствие с требованиями Закона «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№1801-VIII от 21 декабря 2016 года), установившем в стране минимальный размер заработной платы 3200 гривен, с 1 января 2017 года Азовский судоремонтный завод, несмотря на сложное финансово-экономическое положение, увеличил заработную плату.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»