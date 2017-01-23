Мариупольским судоремонтникам повысили зарплаты

В соответствие с требованиями Закона «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№1801-VIII от 21 декабря 2016 года), установившем в стране минимальный размер заработной платы 3200 гривен, с 1 января 2017 года Азовский судоремонтный завод, несмотря на сложное финансово-экономическое положение, увеличил заработную плату.



Как сообщили в пресс-службе АСРЗ, рост заработной платы для разных категорий работников составил от 10% до 50%.



Максимальное увеличение коснулось наименее социально защищенных категорий.



"Тарифы и ставки соответствуют Генеральному соглашению о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине, принятому в августе 2016 года", - отметили на предприятии.