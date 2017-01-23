Крупнейшая ремонтно-сервисная компания договорилась о сотрудничестве с Мариупольским центром занятости

Крупнейшая в Украине ремонтно-сервисная компания «Метинвест-Промсервис» (МПС) договорилась о сотрудничестве с Мариупольским городским центром занятости. Первым совместным проектом станет разработка долгосрочной программы развития рынка труда в Мариуполе для снижения дефицита квалифицированных рабочих и технических специалистов. Инициативу поддержал Департамент экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета.



Сегодня даже при одном из самых высоких в Мариуполе показателей средней заработной платы (более 9 тыс. грн) «Метинвест-Промсервис» ощущает сильную нехватку сварщиков, слесарей, монтажников, огнеупорщиков, электриков и наладчиков. Потребность предприятия в новых сотрудниках выше, чем может предложить рынок труда. МПС готов принять на работу не менее 1,5 тыс. работников.



Для повышения качества технического образования в Мариуполе компания запустила специальные программы для молодежи. «Промсервис» совместно с подготовительным отделением и студенческим сенатом ПГТУ реализует программу «Взлетная полоса». Кроме того, на предприятии проходят практику и в дальнейшем трудоустраиваются студенты ПГТУ, Мариупольского электромеханического техникума, Мариупольского машиностроительного колледжа, Мариупольского центра профессионально-технического образования, Мариупольского профессионального лицея автотранспорта и др.



«Мы предложили городским организациям выработать программу совместных действий на основании анализа рынка труда, подключив к этой работе средние и высшие учебные заведения. Для студентов будут проводить профориентационные семинары. Для людей, которые стоят на учете в центре занятости мы поможем организовать обучение ремонтным профессиям. Дефицит качественных технических и ремонтных кадров растет с каждым годом по всей Украине. И мы ищем инструменты, чтобы качественно изменить ситуацию в Мариуполе», – отметил генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ-ПромСервис» Михаил Рубцов.