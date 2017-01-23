Тарифы на электроэнергию таки вырастут, а ведь было обещано снижение…

Как сообщает издание «Українські новини», на заседании Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг 23 января 2017 года принято решение о поднятии розничных тарифов с февраля 2017 года на электроэнергию потребителям 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения).



Тарифы будут увеличены на 1-3% для всех облэнерго, исключение составят только «Энергия-Новояворск» во Львовской области и «Атомсервис» в Николаевской области.



Для ПАО «Укрзализныця» тарифы также возрастут на 0,7-1.91% или на 0,96-3,38 коп./кВт-час. Для ПАО тариф в общей сложности составит 143,9-180,52 коп./кВт-час в зависимости от класса напряжения.



В качестве примера можно привести повышение тарифов для промышленности в Киеве. Для абонентов «Киевэнерго» потребителям 1-го класса (крупные промышленные потребители) розничные тарифы вырастут на 0,6% или на 0,84 коп./кВт-час, до 147,71 коп./кВт-час. Тариф для потребителей 2-го класса, после повышения на 1,93% или на 3,23 коп./кВт-час, составит 170,72 коп./кВт-час.



Соответствующее решение, согласно тексту документа, объясняется переходом для промышленных потребителей к рыночному формированию тарифов.



При этом подчёркивается, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) будет исполнять функцию утверждения тарифов, которые составляют облэнерго для своих покупателей, до момента окончательного перехода к рыночному тарифообразованию. С того момента, цена электроэнергии начнёт формироваться без участия Нацкомиссии, но по обоюдному согласию поставщика и потребителя.

По сообщению УНИАН, НКРЭКУ было дано разрешение поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу в конце сентября 2016 года рассчитывать с 1 января 2017 года тарифы на электроэнергию для промпотребителей, не превышая ежемесячный рост более чем на 3% от тарифа предыдущего месяца.



Пока, февральское повышение розничных тарифов для промышленности не касается тарифов для населения. Не хотелось бы, чтобы ключевым словом оказалось – пока…