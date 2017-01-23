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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 15:51
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Небо над Донбассом теперь принадлежит к военно-воздушной зоне «Восток»

Президент Петр Порошенко ввел в военно-административном делении Украины новую военно-воздушную зону «Восток». Об этом говорится в указе №12 от 23 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Определено, что воздушное пространство страны делится на четыре военно-воздушных зоны и отдельный военно-воздушный район. Военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг». Под отдельным районом понимается территория АР Крым и Севастополя.

Отмечается, что воздушное пространство над отдельными районами Донецкой и Луганской областей относится к ответственности командования «Восток» с учетом особенностей, определенных законом об особом порядке местного самоуправления в этих районах.

В указе также указаны границы военно-воздушных зон. Он вступает в силу со дня опубликования.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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