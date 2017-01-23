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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 16:06
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В Мариуполь приедет Мустафа Найем: горожане могут прийти на личный прием к нардепу

В Мариуполь с визитом прибудет народный депутат Украины Мустафа Найем.

30 января с 12:00 до 15:00 в помещении общественной приемной он проведет личный прием граждан. Мариупольцы смогут пообщаться с народным избранником и задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись по телефону: 098-046-05-22

Прием граждан состоится по адресу: б-р Хмельницкого, 24-а.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»