В Мариуполь приедет Мустафа Найем: горожане могут прийти на личный прием к нардепу

В Мариуполь с визитом прибудет народный депутат Украины Мустафа Найем.



30 января с 12:00 до 15:00 в помещении общественной приемной он проведет личный прием граждан. Мариупольцы смогут пообщаться с народным избранником и задать интересующие их вопросы.



Предварительная запись по телефону: 098-046-05-22



Прием граждан состоится по адресу: б-р Хмельницкого, 24-а.