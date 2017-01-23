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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 16:17
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В секторе «М» по всему фронту активно действуют снайперы

На Мариупольском направлении по всему фронту активизировались снайперы противника. В частности, такие эпизоды зафиксированы в районе Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Широкино. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Также активно ведутся провокации с применением другого легкого вооружения. Как и ранее, основные боевые действия сосредоточены на участке фронта Павлополь – Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 обстрела, в том числе 1 – из тяжелого вооружения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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