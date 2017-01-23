В секторе «М» по всему фронту активно действуют снайперы

На Мариупольском направлении по всему фронту активизировались снайперы противника. В частности, такие эпизоды зафиксированы в районе Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Широкино. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Также активно ведутся провокации с применением другого легкого вооружения. Как и ранее, основные боевые действия сосредоточены на участке фронта Павлополь – Широкино.



Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 обстрела, в том числе 1 – из тяжелого вооружения.