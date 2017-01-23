В Мариуполе почтят память погибших в результате обстрела МКР «Восточный»

В связи с годовщиной трагических событий в МКР «Восточный», 24 января объявлен на территории Мариуполя Днем Памяти. Завтра в городе почтят память погибших.



Как сообщает пресс-служба горсовета, с 8:30 до 10:50 в Храме Равноапостольного князя Владимира (ул. Киевская, 45) пройдет молебен и панихида по погибшим. После этого, в 11:00 начнется заупокойная лития возле памятного знака «Погибшим в необъявленной войне».



В 11:20 пройдет общегородская минута молчания по погибшим в теракте. В это время на 60 секунд будут включены электросирены.



Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и порядок.