В связи с годовщиной трагических событий в МКР «Восточный», 24 января объявлен на территории Мариуполя Днем Памяти. Завтра в городе почтят память погибших.
Как сообщает пресс-служба горсовета, с 8:30 до 10:50 в Храме Равноапостольного князя Владимира (ул. Киевская, 45) пройдет молебен и панихида по погибшим. После этого, в 11:00 начнется заупокойная лития возле памятного знака «Погибшим в необъявленной войне».
В 11:20 пройдет общегородская минута молчания по погибшим в теракте. В это время на 60 секунд будут включены электросирены.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и порядок.
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- В Мариуполе почтят память погибших в результате обстрела МКР «Восточный»
Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 16:32
Просмотров: 1713
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В Мариуполе почтят память погибших в результате обстрела МКР «Восточный»
В связи с годовщиной трагических событий в МКР «Восточный», 24 января объявлен на территории Мариуполя Днем Памяти. Завтра в городе почтят память погибших.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»