25-летняя мариупольчанка едва не стала «живым товаром»

Сотрудники криминальной полиции совместно с прокуратурой Донецкой области предотвратили продажу жительницы Мариуполя в сексуальное рабство в Турцию. Операция проходила за несколько часов до вылета за границу, где ее уже ждал турецкий сутенер, сообщили в пресс-службе полиции.



Задержана и организатор секс-бизнеса - 21-летняя жительница Запорожской области, которая выбирала девушек исключительно из жительниц зоны АТО. Девушкам оплачивали проезд в Турцию и оформление заграничного паспорта, а потом эти деньги они должны были «отработать». Так, «жертвой» торговцев людьми стала 25-летняя мариупольчанка, которая осталась без работы и сама воспитывает маленького сына.

Полицейские документировали преступную деятельность злоумышленницы несколько месяцев, готовя операцию по задержанию. Задерживали в Запорожье. В ходе обысковых мероприятий у задержанной были изъяты чек о переводе денег для оплаты изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, черновые записи, мобильные телефоны, ноутбук и т.д., которые использовались при организации противоправной деятельности.



В результате следственно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленницей были завербованы еще несколько девушек, которых полицейские спасли от сексуального рабства. Все они - жительницы Донецкой области. Информация об этом будет передана в социальные службы для решения вопроса о предоставлении им помощи.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека» УК Украины. Санкция статьи - от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста.