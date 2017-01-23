Полицейские в Мариуполе начали проверять автоперевозчиков и состояние маршруток

В связи с ухудшением ситуации в сфере пассажирских перевозок, с 23 января по 1 февраля полиция будет проводить профилактическую отработку всей Донецкой области. Мероприятия выполняются согласно приказа начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, сообщили в пресс-службе полиции.

Во время отработки правоохранители проверяют на конечных остановках транспортные средства, которые работают на линии, – их техническое состояние, соответствующую документацию на право перевозки пассажиров.



Такие проверки начались и на улицах Мариуполя.

"Сейчас проводится операция по проверке автобусов. Ранее такие отработки проводились постоянно, служба техконтроля проверяла перевозчиков, проводила выпуски транспортных средств на линию, таким образом соблюдалась дисциплина среди перевозчиков. Как руководитель АТП могу сказать, что не все перевозчики ответственно относятся к организации пассажирских перевозок, вследствие чего на линию выезжают технически неисправные автобусы, а это – безопасность пассажиров", - рассказал директор Мариупольского АТП-11402 Иван Левицкий.



В полиции отметили, что такие спецмероприятия будут проводиться и в дальнейшем.