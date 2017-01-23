vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1314 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 18:36
Просмотров: 399
Комментариев: 0
[Фото] [Видео]

Полицейские в Мариуполе начали проверять автоперевозчиков и состояние маршруток

В связи с ухудшением ситуации в сфере пассажирских перевозок, с 23 января по 1 февраля полиция будет проводить профилактическую отработку всей Донецкой области. Мероприятия выполняются согласно приказа начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, сообщили в пресс-службе полиции.

Во время отработки правоохранители проверяют на конечных остановках транспортные средства, которые работают на линии, – их техническое состояние, соответствующую документацию на право перевозки пассажиров.

Такие проверки начались и на улицах Мариуполя.

"Сейчас проводится операция по проверке автобусов. Ранее такие отработки проводились постоянно, служба техконтроля проверяла перевозчиков, проводила выпуски транспортных средств на линию, таким образом соблюдалась дисциплина среди перевозчиков. Как руководитель АТП могу сказать, что не все перевозчики ответственно относятся к организации пассажирских перевозок, вследствие чего на линию выезжают технически неисправные автобусы, а это – безопасность пассажиров", - рассказал директор Мариупольского АТП-11402 Иван Левицкий.

В полиции отметили, что такие спецмероприятия будут проводиться и в дальнейшем.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Аброськин пообещал разобраться с вымогателями, прячущимися в кустах на выезде из КПВВ «Гнутово»

По его словам, жалобы на работу сотрудников – бывших «гаишников» поступают ежедневно


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»