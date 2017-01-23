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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 18:59
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В секторе «М» сегодня возобновились минометные атаки

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы, снова в ход пошли минометы.

В частности,  из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно велся огонь по украинским позициям в районе Красногоровки.

На линии огня также оказались укрепления ВСУ вблизи Павлополя, Новотроицкого, Широкино, Водяного, Лебединского. Здесь применили гранатометы и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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