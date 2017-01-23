В секторе «М» сегодня возобновились минометные атаки

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы, снова в ход пошли минометы.



В частности, из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно велся огонь по украинским позициям в районе Красногоровки.



На линии огня также оказались укрепления ВСУ вблизи Павлополя, Новотроицкого, Широкино, Водяного, Лебединского. Здесь применили гранатометы и стрелковое оружие.