Битва за урожай начинается гораздо раньше появления всходов

Несмотря на то, что в 2016 году урожай в Украине зерновых удался рекордным в отечественной аграрной истории, уже сейчас просчитываются результаты следующего урожая - нынешнего года.



В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что в стране перезимовка в целом озимых проходит в удовлетворительном состоянии, даже несмотря на значительное снижение во многих областях температуры воздуха в конце первой декады января 2017 года.



Дело в том, что на большинстве площадей сохранился достаточный снежный покров, который препятствует вымораживанию почвы на „глубине залегания узла кущения до угрожающего предела для растений“.



А вот что будет происходить дальше, в Минагропроде отметили: „Дальнейшее состояние посевов будет зависеть от благоприятности погодных условий“.

Несмотря на общий оптимистичный прогноз, в таких областях, как Винницкая, Кировоградская и Черкасская – наблюдаются максимальные площади изреженных и слабых посевов под озимыми.



Если говорить более точно, то в Черкасской области на 41,4% засеянной площади оказались слабые и изреженные всходы посевов под озимыми на зерно.



В Кировоградской области и того хуже – на 42,5% площади. Немногим лучше выглядит этот же показатель в Винницкой области – 35,5%. Так, по сообщению AgroPortalсо со ссылкой на официальные данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, всходы озимых зерновых культур урожая 2017 года наблюдаются на 95% от посеянной площади или на 6,8 миллионах гектаров.



В хорошем и удовлетворительном состоянии всходы находятся на 5,6 миллионах гектаров или на 83% засеянной площади. Слабое и изреженное состояние наблюдается на 17% засеянной площади, что соответствует 1,2 миллионам гектаров.



Всего же в Украине засеяно озимыми зерновыми культурами 7,2 миллионов гектаров.