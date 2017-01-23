По информации пресс-центра АТО, сегодня, 20 января, на Донбассе насчитали 22 нарушения режима "тишины". Обстрелы звучали на всех направлениях.
На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по военным в Авдеевке. По Пескам стрелял снайпер, а по Луганском били из вооружения БМП.
На Луганском направлении из минометов 82 миллиметра обстреливали позиции вблизи Троицкого. На линии огня также оказались Крымское, Новозвановка, Новоалександровка. Здесь применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В результате боевых действий ранен один военнослужащий.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 19:42
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Позиции ВСУ обстреливали на всех участках фронта, ранен военный
По информации пресс-центра АТО, сегодня, 20 января, на Донбассе насчитали 22 нарушения режима "тишины". Обстрелы звучали на всех направлениях.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»