vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1185 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 19:42
Просмотров: 1594
Комментариев: 0
[Видео]

Позиции ВСУ обстреливали на всех участках фронта, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 20 января, на Донбассе насчитали 22 нарушения режима "тишины". Обстрелы звучали на всех направлениях.

На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по военным в Авдеевке. По Пескам стрелял снайпер, а по Луганском били из вооружения БМП.

На Луганском направлении из минометов 82 миллиметра обстреливали позиции вблизи Троицкого. На линии огня также оказались Крымское, Новозвановка, Новоалександровка. Здесь применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В результате боевых действий ранен один военнослужащий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В секторе «М» сегодня возобновились минометные атаки

Обстрелы велись и из другого вооружения

Небо над Донбассом теперь принадлежит военно-воздушной зоне «Восток»

Порошенко ввел в военно-административном делении Украины новую военно-воздушную зону


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»