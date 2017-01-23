Позиции ВСУ обстреливали на всех участках фронта, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 20 января, на Донбассе насчитали 22 нарушения режима "тишины". Обстрелы звучали на всех направлениях.



На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по военным в Авдеевке. По Пескам стрелял снайпер, а по Луганском били из вооружения БМП.



На Луганском направлении из минометов 82 миллиметра обстреливали позиции вблизи Троицкого. На линии огня также оказались Крымское, Новозвановка, Новоалександровка. Здесь применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



В результате боевых действий ранен один военнослужащий.