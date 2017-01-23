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Рубрика: Новости Украины и мира
23-01-2017, 20:10
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На Украину надвигаются холода: в середине недели до 20 градусов мороза

Ощутимое снижение температуры воздуха ожидается в Украине в середине недели. По прогнозам синоптиков, морозный циклон придет с северо-востока и оттуда распространится на всю территорию страны.

"25-27 января ожидается похолодание довольно значительное. Температура ночью снизится до -13°...-19°, местами -20°. На востоке страны до -24°. Дневная температура до -5°...-10°", – рассказала начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Осадки в эти дни будут незначительными, в основном небольшой снег.

Но синоптики говорят, что такое похолодание продлится недолго. Уже 28 января постепенно начнется повышение температуры.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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