На Украину надвигаются холода: в середине недели до 20 градусов мороза

Ощутимое снижение температуры воздуха ожидается в Украине в середине недели. По прогнозам синоптиков, морозный циклон придет с северо-востока и оттуда распространится на всю территорию страны.



"25-27 января ожидается похолодание довольно значительное. Температура ночью снизится до -13°...-19°, местами -20°. На востоке страны до -24°. Дневная температура до -5°...-10°", – рассказала начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.



Осадки в эти дни будут незначительными, в основном небольшой снег.



Но синоптики говорят, что такое похолодание продлится недолго. Уже 28 января постепенно начнется повышение температуры.