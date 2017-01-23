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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 20:25
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Взрывоопасный схрон: в заброшенном доме в Широкино был заложен тротил и граната

Тайник с боеприпасами был обнаружен в разрушенном доме в Широкино, что вблизи Мариуполя.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители изъяли из схрона две тротиловые шашки общим весом шестьсот граммов, гранату Ф-1 и несколько десятков патронов различного калибра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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