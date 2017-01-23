Тайник с боеприпасами был обнаружен в разрушенном доме в Широкино, что вблизи Мариуполя.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители изъяли из схрона две тротиловые шашки общим весом шестьсот граммов, гранату Ф-1 и несколько десятков патронов различного калибра.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Взрывоопасный схрон: в заброшенном доме в Широкино был заложен тротил и граната
Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 20:25
Просмотров: 352
Комментариев: 0
Взрывоопасный схрон: в заброшенном доме в Широкино был заложен тротил и граната
Тайник с боеприпасами был обнаружен в разрушенном доме в Широкино, что вблизи Мариуполя.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В секторе «М» сегодня возобновились минометные атаки
Обстрелы велись и из другого вооружения
Полицейские в Мариуполе начали проверять автоперевозчиков и состояние маршруток
Такие проверки проходят по всей области
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»