Под Мариуполем гремели залпы и разрывались минометные мины

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация несколько обострилась, снова зазвучали обстрелы из орудий тяжелого калибра.



В частности, из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно били по украинским позициям в районе Красногоровки, Марьинки и Широкино.



Кроме того, под обстрелами оказались укрепления военных вблизи Павлополя, Гнутово, Талаковки, Новотроицкого, Широкино, Водяного, Лебединского. Здесь велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.



А по Новотроицкому и Широкино стреляли еще и снайперы.