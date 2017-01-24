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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 08:05
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Под Мариуполем гремели залпы и разрывались минометные мины

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация несколько обострилась, снова зазвучали обстрелы из орудий тяжелого калибра.

В частности, из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно били по украинским позициям в районе Красногоровки, Марьинки и Широкино.

Кроме того, под обстрелами оказались укрепления военных вблизи Павлополя, Гнутово, Талаковки, Новотроицкого, Широкино, Водяного, Лебединского. Здесь велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

А по Новотроицкому и Широкино стреляли еще и снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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