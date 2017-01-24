Власти Мариуполя передадут военным яхту

На заседании Координационного совета было принято решение о передаче яхты «Бойкий-1» из коммунальной в государственную собственность, сообщили в пресс-службе горсовета.



Данное плавсредство в свое время Мариуполь получил от меткомбината им. Ильича, а теперь город передает его в пользование представителей Министерства обороны Украины.



К слову, мариупольские депутаты по этому вопросу высказывали неоднозначные предложения: даже предлагали продать яхту, чтобы пополнить городскую казну. Но мэр Вадим Бойченко заявил, что судно будет передано военным для охраны морских границ Мариуполя и на безопасности своих жителей город экономить не станет.



«Ни о каких продажах не может быть и речи, защита города – самое главное, что на сегодняшний день стоит перед нами», – отметил городской голова.