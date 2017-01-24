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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 09:59
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Трагедия в Мариуполе 24 января: два года спустя

Два года назад, 24 января, в Мариуполе произошли трагические события. Микрорайон "Восточный" попал под обстрел "Градов", который унес жизни десятков горожан. Кроме того, было много раненых, жилые дома и инфраструктура подверглись разрушениям.

Обстрел начался в 9 утра и длился совсем недолго. Однако его последствия оставили глубокие раны в сердцах и душе жителей микрорайона и всех мариупольцев.

Сегодня, в День Памяти, вспоминая о произошедшем, очень хочется надеяться, что такого потрясения наш Мариуполь больше не узнает.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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