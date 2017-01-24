Украинские военные возводят новые военные сооружения в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил первый заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг.
«Находясь на ДФС, мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле. Населенный пункт Крутая Балка и ДФС, по сути, находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет», – цитирует слова Александра Хуга "РадиоСвобода".
Тем временем в Штабе АТО заверяют, что украинские военные не выходят за пределы территорий, обозначенных Минскими договоренностями, и вперед не продвигаются. ВСУ не накапливают силы вдоль линии разграничения.
А вот по словам военных экспертов, вооруженные подразделения Л-ДНР строят гораздо более масштабные укрепрайоны, но об этом почему-то не говорится.
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ВСУ строят военные сооружения в районе Донецкой фильтровальной станции - ОБСЕ
Украинские военные возводят новые военные сооружения в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил первый заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг.
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Редакция «Мариупольских новостей»