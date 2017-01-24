Как мы уже писали ранее, Мариупольский горсовет планировал на сессии обсудить вопрос о выделении «Комбинату коммунальных предприятий» земельного участка под обустройство кладбища в районе села Виноградное.
"На данный момент территория кладбищ не закреплена ни за какой-либо организацией, нет хозяина и погребения здесь производились без ведома местной власти. Чтобы помочь Виноградному решить сложившуюся проблему, управлением земельных отношений был подготовлен соответствующий проект решения", - сообщили в пресс-службе горсовета.
Однако, как отметили в мэрии, несколько дней назад от поселкового головы поступило еще одно обращение в адрес мэра Вадима Бойченко, в котором депутаты поссовета просят отложить рассмотрение вопроса. Городской голова поручил соответствующим службам выяснить причину, почему сельсовет так резко поменял свое первоначальное решение.
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Сельсовет мариупольского поселка Виноградное неожиданно попросил отложить вопрос легализации кладбища
Как мы уже писали ранее, Мариупольский горсовет планировал на сессии обсудить вопрос о выделении «Комбинату коммунальных предприятий» земельного участка под обустройство кладбища в районе села Виноградное.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»