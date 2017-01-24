Около 5000 абитуриентов Донбасса уже зарегистрировались на ВНО: самым популярным предметом стал украинский язык и литература

По состоянию на 24 января, на прохождение ВНО-2017 уже зарегистрировалось около 5000 человек, из них в Донецкой области - 3319 и в Луганской области - 1649. Уже оплачено около 3 тысяч заявок. Об этом сообщили в Донецком региональном центре оценивания качества образования.



Наиболее популярным пробным тестом среди выпускников является тестирование по украинскому языку и литературе.



Также популярностью у нынешних абитуриентов пользуются тесты по математике, истории Украины, английскому языку и биологии.



"Тем, кто хочет пройти пробное ВНО, стоит помнить, что регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится до 31 января 2017 года", - отметили в ДРЦОКО.