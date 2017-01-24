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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
24-01-2017, 11:28
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В ДНР начнут проверять своих «переселенцев»

ДНР проводит новую перерегистрацию людей, которые переместились на подконтрольную им территорию.

Дело в том, что в конце 2016 года был утвержден новый порядок оформления документов. В связи с этим желающие оформить справку «переселенца» должны вновь прийти в органы соцзащиты с документами: паспортом, идентификационным кодом, трудовой книжкой, сообщают информресурсы ДНР.

После этого списки таких людей будут направлены в так называемые МГБ и МВД. Проверки будут осуществляться в течении 30 дней. Справка будет выдаваться сроком на один год. По истечению срока, ее нужно будет переоформлять. Подчеркивается, если переселенец нарушит сроки пребывания за пределами ДНР — более 35 дней — он автоматически лишается статуса.

Также сообщается, что представители ДНР придумали 8 новых категорий «переселенцев». Какие именно — не уточняется.




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Редакция «Мариупольских новостей»