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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 11:49
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На железнодорожном вокзале Мариуполя может появиться терминал по продаже билетов

В 2017 году на железнодорожных вокзалах Украины планируют установить терминалы по продаже билетов. О таком намерении заявил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун, пишет УНН.

"Мы хотим, чтобы эти терминалы были как можно более функциональными, чтобы мы не догоняли Европу, а внедряли решения, которые перегоняют европейские. Я уверен, что в этом году мы поставим на вокзалах такие терминалы", - сказал Бальчун.

При этом он не уточнил, где именно появятся терминалы. Возможно, его установят и на вокзале Мариуполя.




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Редакция «Мариупольских новостей»