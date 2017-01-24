На железнодорожном вокзале Мариуполя может появиться терминал по продаже билетов

В 2017 году на железнодорожных вокзалах Украины планируют установить терминалы по продаже билетов. О таком намерении заявил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун, пишет УНН.



"Мы хотим, чтобы эти терминалы были как можно более функциональными, чтобы мы не догоняли Европу, а внедряли решения, которые перегоняют европейские. Я уверен, что в этом году мы поставим на вокзалах такие терминалы", - сказал Бальчун.



При этом он не уточнил, где именно появятся терминалы. Возможно, его установят и на вокзале Мариуполя.