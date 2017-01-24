На Луганщине в результате обстрела погиб шахтер

Во время обстрела Кировска в ночь с 23 на 24 января по дороге на работу от ранения осколками погиб рабочий шахты «Бежановская».



Кроме того, как сообщает издание ЛНР ЛИЦ, в результате обстрела пострадали стационарные отделения центральной городской больницы - зафиксировано повреждение стекол 60 окон в травматологии, гинекологии, хирургии.



Также отмечается, что на расположенных рядом улицах Шахтерской и Петровского зафиксировано повреждение домов частного сектора. Во дворах поврежден шифер на кровле, забор.



На место происшествия прибыли наблюдатели ОБСЕ.