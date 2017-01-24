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Рубрика: Новости Донбасса
24-01-2017, 12:24
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На Луганщине в результате обстрела погиб шахтер

Во время обстрела Кировска в ночь с 23 на 24 января по дороге на работу от ранения осколками погиб рабочий шахты «Бежановская».

Кроме того, как сообщает издание ЛНР ЛИЦ, в результате обстрела пострадали стационарные отделения центральной городской больницы - зафиксировано повреждение стекол 60 окон в травматологии, гинекологии, хирургии.

Также отмечается, что на расположенных рядом улицах Шахтерской и Петровского зафиксировано повреждение домов частного сектора. Во дворах поврежден шифер на кровле, забор.

На место происшествия прибыли наблюдатели ОБСЕ.




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