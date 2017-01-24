В Мариуполе освещают пост-мост по улице Набережной

В Мариуполе силами коммунального предприятия «Горсвет» ведутся работы по восстановлению наружного освещения, регулярно проводится инспекция сетей наружного освещения. В случае выявления неисправностей принимаются соответствующие действия.



Сегодня сотрудники предприятия трудятся по улице Набережной, начиная от пост-моста, сообщили в пресс-службе горсовета.

Директор КП «Горсвет» Сергей Прилепин отметил, что подобные работы являются плановыми и проводятся постоянно: «Качественное освещение в вечернее время – это, в первую очередь, безопасность горожан».