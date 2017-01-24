vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1299 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 12:42
Просмотров: 440
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе освещают пост-мост по улице Набережной

В Мариуполе силами коммунального предприятия «Горсвет» ведутся работы по восстановлению наружного освещения, регулярно проводится инспекция сетей наружного освещения. В случае выявления неисправностей принимаются соответствующие действия.

Сегодня сотрудники предприятия трудятся по улице Набережной, начиная от пост-моста, сообщили в пресс-службе горсовета.

Директор КП «Горсвет» Сергей Прилепин отметил, что подобные работы являются плановыми и проводятся постоянно: «Качественное освещение в вечернее время – это, в первую очередь, безопасность горожан».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»