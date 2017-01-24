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  • У Азовского судоремонтного завода в Мариуполе снова проблемы: прошли обыски, часть оборудования опечатана, иъяты документы

Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 14:14
Просмотров: 402
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У Азовского судоремонтного завода в Мариуполе снова проблемы: прошли обыски, часть оборудования опечатана, иъяты документы

Ситуация вокруг Азовского судоремонтного завода снова становится проблемной. Не так давно предприятие в суде отстояло свои права в борьбе с Фондом госимущества Украины, пережило многочисленные визиты силовых структур и обыски.

Несмотря на это, АСРЗ продолжил работу, даже получил новые заказы и сохранил 5-дневную рабочую неделю. Зарплата сотрудников выросла, и с января еще повысится.

Однако, по словам руководства предприятия, ситуация снова начала меняться не в лучшую сторону. В настоящее время работа АСРЗ блокируется, здесь прошли обыски, часть оборудования опечатана, а документы изъяты. Об этом сегодня журналистам сообщили на пресс-конференции в АСРЗ.

В ходе брифинга было сказано, что в случае закрытия Азовского судоремонтного завода, более 1000 его сотрудников окажутся без работы и денег.

Чтобы защитить интересы предприятия, руководство и коллектив АСРЗ обратились за помощью к премьер-министру Владимиру Гройсману, генпрокурору Юрию Луценко, бизнес-омбудсмену Украины Альгирдасу Шемету, главе Донецкой ОВГА Павлу Жебривскому и мэру Мариуполя Вадиму Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»