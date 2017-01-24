Митинг-реквием и панихида: в Мариуполе почтили память жертв обстрела МКР «Восточный»

В Мариуполе проходят мероприятия в память о погибших в результате обстрела микрорайона "Восточный" в 2015 году.



С самого утра люди несли к памятному знаку «Погибшим в необъявленной войне» цветы, а также игрушки, ведь среди жертв теракта были и дети. В 11:00 на этом же месте состоялась заупокойная лития.



В 11:20 прошла общегородская минута молчания - на 60 секунд включались электросирены.

Вспомнить и почтить погибших на митинг-реквием собрались представители городской власти, полиции Донецкой области, волонтеры и местные жители.



"С первых минут мы, мариупольцы, как большая семья, объединились ради одной цели - помочь друг другу. Обычные люди, которых мы сегодня называем волонтерами, врачи, спасатели, металлурги, все были здесь. Мы вместе восстановили все, что было разрушено. Сегодня работает школа, детские сады... Но глубоко в нашем сердце остались раны от этой трагедии", - обратился к присутствующим Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику и зажгли свечи.