На Донбассе вечером произошли массированные обстрелы: бойцы ВСУ удержали оборону, открыв ответный огонь

На Луганском направлении возобновились активные боевые действия в Попаснянском районе, где эпицентром стали позиции вблизи Троицкого. Днем там произошел ряд вооруженных провокаций, а после 21:00 начался массированный артиллерийский и минометный обстрел. Огонь велся почти без перерывов до полуночи. Параллельно с этим противник использовал минометы и гранатометы. Бойцы ВСУ удержали оборону, открывая ответный огонь.



Кроме того, с 8:00 до 11:00 и вечером из гранатометов различных систем и стрелкового оружия велся огонь по позициям возле Станицы Луганской. Также дважды нарушался режим "тишины" севернее Бахмутской трассы – вблизи Крымского.



Всего на этом направлении состоялось 19 обстрелов, из них 8 - с применением орудий и минометов. Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Донецком направлении произошло 6 обстрелов, 2 из которых – с применением минометов. Так, с 14:00 начался обстрел позиций в Авдеевской промзоне. Наряду с легким вооружением, противник применял минометы. После пяти часов перестрелок огонь прекратился.



Также неспокойно было на Светлодарской дуге, где в течение трех часов обстреливали укрепления военных. В районе Донецкого аэропорта зафиксированы две вооруженные провокации, одна из которых – с применением снайперского оружия. Также однократно режим прекращения огня нарушался на северной окраине Горловки.