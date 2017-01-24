Пришло время правительству обратить свой взор на отечественное машиностроение

По сообщению пресс-службы Кабинета министров, во время совещания правительства 23 января 2017 года по вопросам поддержки производства специальной погрузочно-автомобильной техники, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране назрела потребность в локомотивах и вагонах для «Укрзализныци» (что невероятно актуально для Мариупольского „дышащего на ладан“ «Азовмаша» - ред.), коммунальной и военной технике (уникальные образцы которой также не так давно славились во всем мире, а производились опять-таки на «Азовмаше»).



По словам премьера, необходимо изменение модели, при которой Украина импортирует подобную технику, при этом оставаясь сырьевым придатком.



В связи с этим перед соответствующими министерствами и ведомствами была поставлена задача разработки технологической карты потребностей госструктур в приобретении мощностей производителей, автомобильной технике. При этом особое внимание должно быть уделено определению экономической выгоды в использовании бюджетных средств, а также созданию новых рабочих мест.



Как цитирует слова украинского премьер-министра пресс-служба Кабмина: „Нам надо создавать добавленную стоимость и рабочие места в Украине. Исходя из того, что государство имеет огромные потребности в технике, я думаю, что наше машиностроение не должно стоять в стороне от этого процесса. Мы должны оказать серьёзную поддержку машиностроению. Я не собираюсь лоббировать конкретного производителя, я хочу лоббировать локализацию. Все то, что мы сегодня закупаем как государство для развития нашей страны, должны закупать максимально то, что производится в Украине, и продукцию, которая обеспечивает украинцев рабочими местами“.

Владимир Гройсман обращает особое внимание на необходимость обеспечения подобающего качества, конкурентной цены, стабильности поставок и гарантийного обслуживания.



Гройсман подчеркнул, что местные бюджеты располагают определёнными ресурсами для закупки необходимой техники в рамках финансовой децентрализации.



Но из госбюджета выделено 250 миллионов гривен для закупки техники «Укравтодором» на уборку магистральных дорог, для закупки пожарной и спасательной техники для ГСЧС выделено 600 миллионов гривен, а для приобретения сельскохозяйственной техники запланировано 500 миллионов гривен.



Будем надеяться в скором времени на реанимацию нашего, Мариупольского «Азовмаша», поскольку премьер обещал для отечественных машиностроительных предприятий сформировать пул заказов.