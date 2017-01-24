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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 16:03
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Минобороны: в секторе «Мариуполь» произошел один из масштабнейших обстрелов за последние месяцы

За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 26 обстрелов, пятая часть которых – из минометов. Районами основных боевых действий были рубежи обороны вблизи Красногоровки и восточные подступы к Мариуполю. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, в районе Красногоровке противник провел один из самых масштабных минометных обстрелов за последние месяцы на этом участке фронта – за неполных три часа со стороны Старомихайловки по позициям военных было выпущено более 80 мин различных калибров.

На линии фронта от Павлополя до Широкино перестрелки продолжались в течение всех суток. При этом тяжелое вооружение – минометы – применялись только на крайнем юге и только в темное время суток.

В Новотроицком второй день подряд активно стреляет снайпер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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