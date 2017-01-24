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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 16:37
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В Мариуполе на Гавани отремонтируют водовод с применением современных технологий

Неисправный водовод в поселке Гавань нуждается в ремонте. Он пролегает от бывшей сетевязальной фабрики под железнодорожным полотном и далее по улице Грибоедова. Местные жители жалуются на постоянные порывы, после которых они остаются без водоснабжения.

Кроме этих неудобств, для жильцов домов, расположенных в районе водовода, существует опасность подтопления. При порыве труб вода полностью не впитывается в землю, образует болотистую местность.

Замену труб планировали еще в 2016 году, но по некоторым причинам работы так и не провели. Однако уже в ближайшее время вопрос будет решен - здесь проведут качественный ремонт при поддержке ЮНИСЕФ. Организация безвозмездно передала в пользование города современное оборудование, которое применяют для замены коммуникаций. Кроме того, для работ было выделено 10 километров сетей, изготовленных по высоким стандартам прочности.

Городской голова отметил, что технология и материалы позволят повысить срок эксплуатации водовода.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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