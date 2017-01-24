Украинская сторона готова провести обмен пленных по формуле "57 на 228" человек. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
«В последнее время, особенно в последние месяцы, вокруг темы освобождения заложников стало очень много пиара, и нам это стало мешать. Мы подтверждаем возможность беспрецедентного обмена по формуле 57 на 228 человек», - сказал Тандит в эфире «5 канала».
Он также отметил, что процесс обмена пленных периодически оттягивается.
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Рубрика: Новости Донбасса
24-01-2017, 17:03
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В СБУ назвали новую формулу обмена пленных
Украинская сторона готова провести обмен пленных по формуле "57 на 228" человек. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»