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  • В Мариуполе участники проекта «школа-вуз-комбинат» сдали экзамен: лучшие смогут получить работу на «Азовстали»

Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 17:33
Просмотров: 364
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В Мариуполе участники проекта «школа-вуз-комбинат» сдали экзамен: лучшие смогут получить работу на «Азовстали»

В Мариуполе продолжает действовать проект «школа-вуз-комбинат», в рамках которого меткомбинат «Азовсталь» заключил договор о сотрудничестве с Приазовским государственным техническим университетом, спецшколой №40 и школой-лицеем №14. За 10 лет «Азовсталь» инвестировал в проект боле 5 млн грн. Средства пошли на покупку новой компьютерной техники для школ и вузов-партнеров, проведение ремонтов, доплату учителям и преподавателям, работающим в специализированных классах.

Также данная программа дает возможность учащимся изучить не только предметы, которые преподают в учебных учреждениях, но и углубленные дисциплины, связанные с особенностями работы металлургического предприятия.

А сегодня в ПГТУ состоялась защита магистерских работ участников программы «школа-вуз-комбинат». Лучших выпускников, успешно защитивших свои работы, будут рассматривать как приоритетных кандидатов на трудоустройство. Они смогут получить работу по специальности на комбинате.

К слову, треть выпускников программы, трудоустроенных на «Азовсталь», сейчас работает в административном, инженерно-техническом корпусе или занимают руководящие должности.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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