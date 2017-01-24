На Донетчину прибыла новая группа четвероногого «спецназа»

В Донецкой области прошла ротация группы кинологов со всей Украины, которые несли службу в зоне проведения АТО. Сегодня они возвращаются домой, а на смену им пришли другие полицейские вместе со своими служебными собаками, сообщили в пресс-службе полиции.

Инструктаж новоприбывшим провел начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько. Теперь 10 полицейских и 9 служебных собак будут нести службу в разных населенных пунктах области на линии разграничения, на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Среди новеньких - 3 собаки, специализирующиеся на следовой работе, 1 - на поиске наркотических веществ, а все остальные - оружия и взрывчатки. Они прибыли в Донецкую область из Киева и области, Житомира, Черкасс, Сум, Днепра.