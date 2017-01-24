Очередной виток подорожания готовится в стране?

Первую „ласточку“ очередного подорожания мы уже дождались. Как говорилось 23 января на нашем сайте, Национальная комиссия регулирования украинского рынка электроэнергии в декабре оповестила о готовящемся впервые за годы независимости Украины снижении в начале 2017 года тарифов на электроэнергию.



Был ли это очередной пиар – ход, или что-то ещё, нам не известно. А вот то, что уже с 1 февраля 2017 года подготовлено очередное подорожание электроэнергии, это факт, хотя и не очень оптимистичный. Хорошо, что касается нынешнее подорожание только промышленности, на население пока не распространяется. Но, с другой стороны, косвенное подорожание всё-таки затронет население, в этом сомнений нет…



Так думает и советник председателя Ассоциации украинских банков Алексей Кущ: „Если усреднённо, то рост электроэнергии на 2-3% может повысить индекс промышленных цен на 0,3-0,5%. А через 3-9 месяцев в зависимости от технологических циклов, обязательно будет влияние и на потребителя“.



Вот об этом, как сообщает UBR.ua, говорит и директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский: „В декабрьском решении НКРЕ говорилось, что оптово-розничные цены для промышленности будут снижены на 15%“.



Он предполагает связь между подорожанием и девальвацией гривны: „Энергоносители закупаются за валюту. У "Энергоатома", ДТЭК, газовых ТЭЦ — у всех есть валютная составляющая“.



А вот методику расчётов тарифов НКРЭКУ не представляет, это ведомство крайне закрытое. Вот что по поводу секретов ценовой формулы говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко: „Закончилось все тем, что комиссия сослалась на какую-то инструкцию, в которой прописано, что алгоритм расчётов является конфиденциальной информацией“.

В стране уже пошли разговоры о подорожании проезда в коммунальном электротранспорте – трамваях и троллейбусах, услуг водоканалов и в железнодорожных поездках.



При этом страдают и сами предприятия. К примеру, индекс цен производителей в прошлом году оказался выше 35%, а потребительских – 14%, следовательно, промышленная инфляция превысила потребительскую почти втрое.



Кущ считает это ненормальным, когда себестоимость производства любой продукции растёт втрое скорее, чем цена её реализации. Но у нас в стране никто не контролирует промышленную инфляцию, да ещё к тому же, бизнес вынудили повысить минимальную зарплату…



Вот, по словам Алексея Куща и выходит, что при нищенских зарплатах и пенсиях спрос на товары падает, а предприятия также не могут выживать в подобных условиях. Подобная политика грозит полным уничтожением промышленности…