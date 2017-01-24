В Мариуполе задержали серийного «домушника»

В Мариуполе поймали грабителя. Мужчина проникал в чужие дома самостоятельно или с помощью подручных средств. Забирал бытовую и компьютерную технику, которую потом закладывал в ломбарды, используя документы знакомых.



Как сообщили в пресс-службе полиции, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель 1983 года рождения. Сейчас установлена его причастность к двум фактам хищений, однако у полицейских есть все основания полагать, что на его счету еще несколько аналогичных эпизодов.



Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» УК Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы. В настоящее время он проверяется на причастность к другим похожим преступлениям, совершенным на территории города.