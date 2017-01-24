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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 19:00
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Легализация зарплат и налоги: с предпринимателями Мариуполя будут проводить разъяснительную работу

Сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам внесения изменений в действующее законодательство Украины. На совещании присутствовали первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, представители Инспекции по труду, пенсионных фондов, налоговой инспекции города и градообразующих предприятий, сообщили в пресс-службе горсовета.

В ходе обсуждения рассмотрели вопросы, касающиеся разъяснения изменений на законодательном уровне оплаты труда для малого и среднего бизнеса, проблематики платы налогов и осуществления государственного надзора в сфере трудовых отношений.

Городская власть отметила необходимость в проведении разъяснительных семинаров среди работодателей города, направленных на легализацию выплат заработных плат сотрудникам.

«Представители малого и среднего бизнеса должны понимать, что им делать в рамках законодательных изменений. Какие задачи они должны поставить своим бухгалтерам, чтобы избежать штрафных санкций и закрытия бизнеса. Нашей главной задачей остается качественная разъяснительная работа с предпринимателями Мариуполя», - сказал Александр Голтвенко.

Представители инспекции по труду поддержали предложение по организации семинаров и предоставление консультаций для бизнесменов, отметив, что их основной целью является именно разъяснительная работа по нормативной базе, а не наложение штрафов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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