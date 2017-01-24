ООН одобрила план Украины по реинтеграции Донбасса

Агентство ООН по делам беженцев одобрила план украинского правительства по реинтеграции Донбасса. Он соответствует положениям резолюции Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года, направленной на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в пресс-релизе международной организации.



Агентство выделило ряд позитивных элементов: урегулирование пересечения линии разграничения, предоставление административных услуг на КПВВ (получение паспорта, регистрации брака, рождения или смерти), доступа к социальным услугам и бесплатной юридической помощи на территориях рядом с линией разграничения.



ООН также одобряет план в разделе доступа всех детей и взрослых с неподконтрольных территорий Донбасса к образованию на подконтрольной Украине территории - в частности, в высшие учебные заведения.



Международная организация считает, что план мероприятий по реинтеграции Донбасса, в случае воплощения, позволит обеспечить защиту прав всех граждан Украины, без дискриминации.



Также в ООН готовы оказать помощь в улучшении условий на КПВВ.