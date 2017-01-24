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Рубрика: Новости Донбасса
24-01-2017, 19:58
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ГПУ: в отношении «народного губернатора» Губарева начата процедура заочного осуждения

Начата процедура специального судебного расследования (заочного осуждения) в отношении "народного губернатора" Павла Губарева, который организовал в марте 2014 года массовые беспорядки в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в ГПУ, он подозревается в публичных призывах к изменению и свержению конституционного строя и захвата государственной власти, умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, создании и управлении террористической организацией, а также организации массовых беспорядков.

"Установлено, что гражданин Украины, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 года с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Имени пресс-служба не называет, однако известно, что в марте 2014 года "народным губернатором" провозгласил себя дончанин Павел Губарев.

В ГПУ напоминают, что такие действия парализовали работу государственных учреждений на этой территории, что "сделало невозможным восстановление законности и обусловило создание ДНР".

На данный момент Губарев продолжает находиться на неподконтрольной территории Донецкой области. По информации СМИ, сейчас он владеет одним из ресторанов Донецке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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